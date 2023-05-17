Больше трети жителей Омска зарабатывают на своем хобби

Фото: Иван МАКЕЕВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 36% омичей. В опросе приняли участие 4600 человек. По итогам проведенного исследования, у 91% респондентов есть хобби. При этом женщинам удается чаще монетизировать свое хобби в отличие от мужчин (42% против 33% соответственно). А 29% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией. 48% участников опроса ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» омичи ответили, что продают свои услуги – 50%, торгуют своими изделиями – 45%, зарабатывают на создании контента – 7%. 60% участников опроса, зарабатывающих на хобби, отмечают, что занимаются своим увлечением дольше 5 лет.

- Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц в самых востребованных категориях увлечений - рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц, они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи, например, одежду, сувениры своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны, - рассказал директор по контенту ОК Сергей Томилов.

В топ-5 хобби, которые помогают омичам зарабатывать деньги, вошли:

Среди наиболее редких увлечений респонденты отметили декорирование стен венецианской штукатуркой и кинологический фристайл.

Как рассказали опрошенные жители региона, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 76% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 7%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 12%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 5%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» омичи тратят на дальнейшее развитие хобби (38%), свои нужды (52%) либо делают накопления (10%).