В Омской области за похищенные 10 миллионов рублей маткапитала под суд пойдет владелец кредитной компании

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В Омской области завершено расследование уголовного дела о хищении 10 миллионов рублей маткапитала. Его фигурантами стали владелица агентства недвижимости и директор фирмы, занимавшейся предоставлением денежных ссуд под залог недвижимости. Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, обвиняемые с января 2017 по март 2019 года подыскивали женщин из числа социально незащищенных или находящихся в затруднительном материальном положении, желавших приобрести на средства материнского капитала жилые помещения в Кормиловском районе.

- Пользуясь тем, что клиентки не обладали знаниями о порядке получения данной меры государственной поддержки и распоряжения ею, сообщники убеждали их заключить фиктивные сделки на получение займов для приобретения квартир или жилых домов с земельными участками. При этом сумма в договоре указывалась выше, чем фактическая стоимость продажи объекта недвижимости, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сами мамы рассказали, что обвиняемые вынуждали передавать им в качестве вознаграждения суммы от 30 до 55 тысяч рублей за услуги по оформлению всех документов. Процент за свою работу соучастники удерживали из средств, которые перечисляли в качестве займа. В итоге потерпевшие вообще лишались возможности распоряжаться полученными своим же маткапиталом.

Для расследования было допрошено большн 50 свидетелей, проведены экспертизы. В итоге следователи подтвердили 23 таких эпизода с общей суммой ущерба 10 миллионов рублей.

- Уголовное преследование владелицы агентства недвижимости прекращено в связи с ее смертью. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кормиловский районный суд Омской области для рассмотрения по существу, - подытожила Ирина Волк.