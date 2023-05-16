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Происшествия16 мая 2023 11:30

У бывшего мирового судьи из Омска в счет долгов продают изъятый кроссовер за 1,4 млн рублей

Объявление о продаже автомобиля Mazda CX-5 появилось на интернет-портале «ГИС Торги»
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: интернет-портал «ГИС Торги».

Фото: интернет-портал «ГИС Торги».

В Омске за немалые долги продают ранее изъятый внедорожник бывшего мирового судьи. Объявление о продаже автомобиля Mazda CX-5 появилось на интернет-портале «ГИС Торги». За иномарку 2014 года выпуска просят 1,38 млн рублей. Желающие приобрести машину могут повышать цену на 14 тысяч рублей - таков шаг аукциона.

При этом в объвлении открыто говорят, что владельцем автомобиля является бывший мировой судья Денис Стадник. В 2019 году Квалификационная коллегия судей Омской области приняла его отставку по собственному желанию. Тогда же сообщалось, что судье ранее было объявлено предупреждение - он не вносил платежи по кредитам. И не выплачивал долг частному лицу, который одолжил Стаднику 900 тысяч рублей.

Тогда авто забрали в счет долга. В результате с должника взыскали 1,2 млн рублей. Теперь же на торги выставили и автомобиль Mazda. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июня, а сами торги проведут 22 июня.

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