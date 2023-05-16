В Омске завели уголовное дело за взятку на сотрудницу пищеблока больницы

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Уголовное дело о взяточничестве завели в Омске в отношении заведующей производством центрального пищеблока одной из больниц, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по региону Лариса Болдинова.

- По версии следствия, в 2020-2021 годы обвиняемая получила от двух предпринимателей в виде взяток в общей сложности 1 млн 150 тысяч рублей за беспрепятственный прием молочной и мясной продукции, в том числе по качеству не соответствующей заявленным условиям государственного контракта на поставку в больницу продуктов питания, - говорится в сообщении.

Деньги перечислялись предпринимателями на расчетный счет обвиняемой. Обвиняемая находится под домашним арестом.