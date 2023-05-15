В Омске отца-изувера лишили родительских прав за избиение дочери-подростка и издевательства над сыном

Фото: прокуратура Омской области

39-летнего жителя Ленинского округа лишили родительских прав и завели уголовное дело за истязание своих детей. Прокуратура контролирует историю с семейным насилием, совершенном в городе Омске.

Под тяжелую руку отца-изувера попала 15-летняя девочка. Мужчина колотил подростка, как установило следствие, с сентября 2022 по март 2023 года. На 8-летнего сына он и вовсе не обращал внимание,

- Мужчина неоднократно наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своей 15-летней дочери, а также не исполнял обязанности по воспитанию девочки и 8-летнего сына, - уточнили в надзорном органе.

Фото: прокуратура Омской области

После лишения родительских прав на омича завели два уголовных дела за причинение физических или психических страданий и неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

К слову, достанется и органам опеки и ПДН. Там тоже грядут проверки, заведено уголовное дело по статье о халатности за непринятие мер к своевременному выявлению фактов жесткого обращения с ними.