Поджигатели: в Омске на обустроенной спортплощадке подростки развели костер

Фото: стоп-кадр видео.

В сообществе «Инцидент Омск» в соцсети ВКонтакте очевидцы опубликовали жалобу с видеокадрами, на которых видно, как подростки разводят костер на благоустроенной спортплощадке.

- Неоднократно наблюдаем молодых людей (подростки), которые портят чужое имущество. Сегодня жгли костер на спортивном покрытии, - сообщил автор поста.

Возмущенные таким поведением местные жители все же потушили костер. А в комментариях развернулся спор о справедливом наказании для несовершеннолетних вандалов. Большинство настаивало на привлечении органов правопорядка.

- В сквер молодоженов будут направлены службы благоустройства,чтобы оценить ситуацию на месте. В случае установление личностей «героев» данного видео подростки или их родители будут привлечены к ответственности и возместят ущерб, нанесенный покрытию площадки (если факт повреждения покрытия огнем подтвердится), - там же заявили представители городской службы благоустройства.