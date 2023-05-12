Компания «Россети Сибирь» увековечила память о подвиге энергетиков во время Великой Отечественной войны

Торжественная закладка памятника, посвященного вкладу сибирских энергетиков в победу в Великой Отечественной войне, состоялась в Красноярске на аллее Энергетиков. Это важное событие приурочено к 78-й годовщине Победы.

К участникам важного события обратился генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. В своей речи он рассказал участникам мероприятия, что в годы войны на территории Сибири работало более 300 крупных промышленных предприятий, которым требовалась электроэнергия. Именно самоотверженная работа энергетиков — по строительству генерации, линий электропередачи, подстанций – позволила обеспечить энергией предприятия, снабжающие фронт всем необходимым.

«Невзирая на голод, отсутствие отдыха, энергетики находились на своем боевом посту, совершая каждодневный подвиг в тылу. Для того, чтобы новые поколения помнили об этом, мы и решили установить здесь памятник», - подытожил свою речь Павел Акилин.

Под торжественную музыку симфонического оркестра участники церемонии высадили в сквере декоративные кустарники. И это только первый шаг по благоустройству. По словам генерального директора «Россети Сибирь», аллея Энергетиков, до этого времени представляющая собой неухоженный газон, со временем станет одним из важных и знаковых мест не только города, но и всего региона. В ближайших планах компании облагородить всю аллею. Как только приживутся саженцы, будут сделаны красивые газоны, установлены комфортные скамейки и, конечно, на месте временной стелы будет установлен памятник. Для представителей ветеранских организаций энергокомпании, принявших участие в торжественной церемонии, будущий монумент – дань памяти, гордости, славы ветеранам войны и тыла, которые защищали Родину и приближали Победу, не щадя своей жизни. «Труд энергетиков в годы Великой Отечественной войны и в тяжелое послевоенное время – это огромный вклад в Победу, в восстановление и развитие нашей страны, — отметила председатель ветеранской организации «Омскэнерго» Карина Матвеева. — Конечно, мы помним и чтим наших ветеранов, фронтовиков. Их подвиг на полях сражений и тяжелейший труд в тылу трудно переоценить. Наш долг – сохранить историческую память, без знания и уважения истории нет будущего.

По сложившейся традиции в память о героях участники возложили к стеле алые гвоздики — символ Победы. Важно отметить, что установка памятника – это только один из проектов сибирских энергетиков ко Дню Победы. Еще одна их инициатива – выпуск тематического корпоративного издания о невидимой, но стратегически важной роли энергетики в жизнеобеспечении населения и предприятий в 1941-45 годах – книги «Одна на всех. Энергетики Сибири в годы Великой Отечественной войны».