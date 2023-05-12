Застройщики: Недвижимость в Омске становится разнообразнее

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В Омске состоялась встреча региональных застройщиков с представителями СМИ, в рамках которой руководители компаний анонсировали свои предложения на рынке. Во второй половине мая застройщики проведут полноценную «Ярмарку новостроек» для жителей города. Каждый сможет подобрать наиболее комфортный для себя вариант - и жилья, и условий покупки.

Но обо всем по порядку. Традиционная «Ярмарка новостроек», которая проходит в регионе с 2016 году, в 2023-м продемонстрирует максимальное разнообразие предложений. В регионе сегодня число надежных девелоперских компаний составляет около 20.

Омскими застройщиками возводятся как малоэтажные здания, так и высотные дома. Применяются разнообразные технологии строительства, используется множество материалов - кирпич, монолит, металлоконструкции, бетонные панели, арболит, газобетон и проч. Существуют предложения как эконом класса, так и элитного жилья, с вариантами предчистовой отделки и отделки «под ключ».На ярмарку заявились ее традиционные участники - застройщики многоквартирных домов класса «эконом» и «комфорт» - это ГК «Сибград», ГК ЗСЖБ № 6 и др. В числе новых предложений - коттеджный майнинг-поселок в Дружино, дома по индивидуальным проектам с 20-летней гарантией от компании «33 коттеджа», квартиры в ЖК бизнес-класса «Зеленый остров».

- Разброс цен за квадратный метр - огромный. От 65 до 200 тысяч рублей. И каждый рубль оправдан. Стоимость определяется не только затратами застройщиков на строительные материалы, но и местом расположения объекта, инфраструктурой жилого массива, индивидуальными характеристиками жилья, этапом строительства, на котором находится объект, - пояснил директор компании-застройщика «Новострой-КПД Плюс» Вячеслав Гуринов.

Также покупателям будут предложены различные варианты оформления ипотеки в нескольких кредитующих банках на максимально выгодных условиях. Некоторые из застройщиков приурочат к «Ярмарке новостроек» акции по рассрочке и внушительным скидкам.