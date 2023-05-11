Москва и Омск - это две разные реальности: актриса из Омска Юлия Овчаренко рассказала о роли в новом сериале «Звездный суд»

Фото: из личного архива Юлии Овчаренко.

15 мая в 20:00 телеканал ТНТ начинает показ сериала «Звездный суд». Это комедийная история, вдохновленная громким процессом противостояния двух голливудских звезд - Джонни Деппа и Эмбер Херд. Продюсеры проекта Сарик и Гевонд Андреасяны планируют сделать сериальный суд площадкой для разбирательств разных ярких героев, которые будут меняться от сезона к сезону.

Одну из ролей в сериале сыграла актриса родом из Омска Юлия Овчаренко, которую в родном городе помнят, как ведущую актрису театра-студии Александра Гончарука. Эта роль стала особенной для актрисы - дебютной в кино. Юля поделилась с «КП-Омск» своими впечатлениями о проекте.

- В Омске вы работали в театре-студии Гончарука. Сколько лет вы там проработали и какие роли запомнились больше всего?

- Да, я работала в студии с 15-ти до 22-х лет, то есть 7 сезонов – это и был мой путь становления актрисой из любительского уровня в профессиональный. За эти годы у меня было много практической работы, непосредственно на цене, много ролей как главных, так и второго плана, параллельно с этим я получала образование до 21 года, к этому моменту почти весь актерский состав театра получил диплом о высшем образовании.

У меня было много знаковых ролей, с каждой из них связанна какая-то своя история. Например, роль Ани в спектакле «Звезда на небе голубом», который был хитовым и прорывным с точки зрения профессионализма, поскольку с этим спектаклем мы ездили на конкурс «Золотая маска плюс» в Москву. Для нас, молодых актеров, это было что-то нереальное, помню, нас тогда очень отметила Мария Евсеевна Ревякина. С этим же спектаклем мы ездили на несколько профессиональных фестивалей: «Рождественский фестиваль» в Новосибирске, Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге и т.д. Конечно, эта роль была знаковой, главной и непростой. Я очень благодарна режиссеру, Анне Бабановой, за то, что она доверила мне ее и многие другие роли. Я очень любила театр-студию и до сих пор вспоминаю ее, поскольку люди, с которыми мы провели бок о бок на одной сцене столько лет, навсегда останутся для меня родными.

Фото: из личного архива Юлии Овчаренко.

Одна из особенностей театр-студии – этюдный метод работы с пьесой. Обычно в драматическом театре вывешивается распределение ролей, и артисты начинают репетировать роли уже зная, что они будут играть, а в нашей студии объявлялось название пьесы и на протяжении месяца каждый пробовал любую роль и делал этюды. Это колоссальный опыт, который уже пригодился тогда и, несомненно, поможет мне в будущем. Могу с уверенностью сказать, что именно этюдный метод и доверие режиссёров – важный и основной плюс в моей работе в театре.

Еще хочу отметить роль графини в спектакле «Женитьба Фигаро», на тот момент мне было 20 лет, и как для молодой артистки сыграть такую роль в жанре комедии было очень интересно. Так как наша студия была молодой, все артисты играли разные роли и возрастные тоже, поэтому позже, когда я училась у Райкина, для меня это не было в новинку. Я вспоминаю эту роль с теплом. Поэтому отметить какую-то роль одну не могу (улыбается).

- Расскажите, когда и как у вас случился выбор профессии?

- В 13 лет благодаря прослушиваниям я попала в юношескую студию при Лицейском театре, и тогда осознала свое призвание. Уже спустя два-три месяца меня ввели в репертуарный спектакль «Снежная королева», на роль Герды, поскольку девочка, которая исполняла эту роль, повзрослела и уехала поступать в Москву. Это был большой лимит доверия мне. С одной стороны, эта была роль «на вырост», а с другой стороны, кому как ни 13-летней девочке играть Герду? Это была моя первая большая роль. Позже вместе с мастером и руководителем студии мы создали свой театр, и с этого момента началась моя активная театральная, актерская жизнь. Поэтому к 18-ти годам стало вполне очевидно, что я буду получать профессиональное актерское образование, тем более что наш мастер набирал каждый год специальные актерские курсы в нашем университете. Наш театр постепенно превращался из любительского в профессиональный.

- Когда вы решили переехать в Москву? И как вы начали работать в театре «Сатирикон»?

- Так складывались личные и профессиональные обстоятельства, пришло осознание того, что нужно двигаться дальше. У меня и раньше были мысли попробовать себя в Москве, но я была очень занята в театре, на мне лежала большая ответственность за роли и спектакли. Поэтому я не поехала на курс, который Константин Аркадьевич Райкин набирал в 2009 году, но волею судеб я попала к нему в 2013 году в ВШСИ. Основная задача для Константина Аркадьевича – растить молодых актеров для своего театра.

Фото: из личного архива Юлии Овчаренко.

Я случайно узнала, что открывается эта школа, так как тогда мне было 22 года, и у меня уже был диплом о высшем образовании. Так что на общих основаниях в каких-то институтах меня бы уже по возрасту не слушали. В этой же школе можно было учиться на коммерческой основе, это был первый набор, и все места оплачивались самим институтом, поэтому я решила попробовать. На тот момент у меня был большой репертуар, я играла очень много, примерно по 30 спектаклей в месяц, у меня был один выходной в апреле, в этот же выходной был один из дней прослушиваний в институт. Я все сделала за один день: утром поехала в Москву, а на четыре часа дня у меня уже был обратный билет на самолет.

Налегке, с туфлями и платьем, я прилетела в столицу, и жизнь моя изменилась, потому что Константин Аркадьевич прослушал меня буквально за минуту. Зажегся от моего прочтения и предложил мне сразу приехать на третий тур, минуя второй, он даже хотел мне сразу предложить пойти в театр. Он позвонил позже и сказал, что ждет меня на третий тур, он немного переживал, что у меня все-таки было не его образование. Я была готова начать все заново. Таким образом, я получила второе актерское образование уже в Москве. Курс был большой, разновозрастный. Но, конечно, я была самой опытной. Примерно на третьем курсе Константин Аркадьевич сказал, чтобы я не переживала, он точно возьмет меня в театр. Так, в 2017 году, сразу после окончания обучения, я попала в театр.

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ.

- Вы упоминали ранее, что в московской среде актеров достаточно много омичей. С кем-то общаетесь? Есть ли у этих людей что-то особенное, омское, что ли?

- Конечно, омичи есть, например, из моего же театра-студии Александра Гончарука, которые делают свои первые активные шаги в кино. У Юлии Гревцовой, моей подруги и коллеге по театру-студии Гончарука, выходит в прокат большое кино с ее участием – «Меньшее зло».

Это трудно объяснить, но мне, кажется, омичи как-то чувствуют друг друга. Другой вопрос, что есть люди, которые могут как-то стесняться своего происхождения или вообще не любить свой город, я к этим людям не отношусь. Я очень люблю Омск, свою родину, всегда об этом говорю, подчеркиваю, что я – сибирячка. Мои друзья москвичи сразу слышат, когда у меня начинается омская речь, особенно когда я зла или чем-то расстроена.

- Вы прошли уже довольно внушительный путь в столице. О чем мечтаете в профессии?

- Каждый актер мечтает о развитии и движении вперед. О том, чтобы были интересные роли, имели успех в глазах зрителя. Сейчас хочу побольше поработать в кино, я только начинаю этот путь, и он мне очень нравится.

- Как часто приезжаете в Омск? Если в родном городе что-то, чего вам не хватает в Москве?

- Я бываю в Омске два-три раза в год, привожу внука к бабушке и дедушке. Конечно, в Москве не хватает родных. Я не сравниваю Москву и Омск, это просто две разные реальности. Москва мой второй дом, я живу здесь уже десять лет. Здесь тоже живут мои близкие и друзья, здесь родился мой ребенок. Муж у меня тоже омич, так что Омск у меня всегда рядом, под рукой. Очень люблю свой родной город, пописана на разных омских блогеров, очень интересно наблюдать, как развиваются там люди и разные сферы жизни города.

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ.

- Юлия, расскажите про новый сериал «Звездный суд» и про вашу роль?

- Это новый комедийный сериал о скандально известном артисте, который судится со своей женой. В суде ему нужно доказывать свою невиновность. Моя роль в сериале эпизодическая, я играю одну из девушек, которую вызывает сторона защиты главного героя для дачи показаний.

- Как вы оцениваете свою работу в этом проекте? Какие остались эмоции и впечатления?

- Это был мой первый опыт коммерческих съемок в Москве. Эмоции остались только самые положительные. Было классно побывать в кадре с известными артистами, настоящими мастодонтами. Все прошло очень легко, радостно, на позитиве. Вся команда – это классные, профессиональные и легкие на подъем люди. Чувствовалось очень достойное, уважительное отношение к артистам и к их работе на протяжении всего съемочного процесса. Высочайший уровень!

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ.

Напомним, сериала «Звездный суд» стартует с 15 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.

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