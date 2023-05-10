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Общество10 мая 2023 4:50

В Тарском районе Омской области главу поселения отправили в отставку по утрате доверия

Кириллов скрыл наличие недвижимости за 2,5 миллиона рублей от налоговиков
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тарская прокуратура выяснила, что в Омской области один из глав сельских поселений по фамилии Кириллов скрыл сведения о наличии у него в собственности недвижимомости за 2,5 миллиона рублей. Такой шаг противоречит закону о противодействии коррупции.

- Прокурор внес представление в Совет сельского поселения с постановкой вопроса о прекращении полномочий главы поселения в связи с утратой доверия, однако требования удовлетворены не были. В итоге решение о прекращении полномочий главы поселения в связи с утратой доверия «за несоблюдение установленных антикоррупционным законодательством обязанностей и ограничений» было принято через суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщает надзорный орган, судебное решение уже исполнено.

КоррупцияКАРТИНА ДНЯ