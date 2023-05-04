Хотел возбудиться: 47-летний мужчина полностью разделся в центре Омска

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске правоохранители задержали на улице Добролюбова голого и пьяного мужчину. Наряд полиции вызвали прохожие, они сообщили о том, что рядом со школой и колледжем разгуливает обнаженный горожанин.

- Информация о неизвестном, выражающем явное неуважение к обществу, поступила в полицию почти одновременно из двух образовательных учреждений. Школа и колледж располагаются на одной улице Добролюбова, и именно там заметили мужчину, который обнажался на глазах у прохожих, - прокоменнтировали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на месте. Им оказался 47-летний житель Ленинского округа, перебравший накануне с алкогольными напитками. Стало известно, что мужчина в этот день поссорился с супругой, выпил и отправился за приключениями. По его словам, своим поступком он хотел привлечь внимание противоположного пола, но девчонки только смеялись над ним.

- В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка. Ранее гражданин не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности, - заключили в полиции.