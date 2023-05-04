Казахстанец получил 13 лет «строгача» за поджог омского военкомата

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Житель Республики Казахстан получил 13 лет строгого режима совершение поджога группой лиц по предварительному сговору. Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд.

– В мае 2022 года, Молдахметов А.А. и его подельник, гражданин РК Сеил Диас Муратулы , используя бутылки с зажигательной смесью, совершили поджог здания военного комиссариата Омской области по Центральному и Советскому АО г. Омска, – напомнили в пресс-службе регионального УФСБ.

Одного из подельников удалось задержать при пересечении госграницы в Челябинской области. Второй объявлен в международный розыск.

По информации следствия, предложение о преступлении поступило в соцсети «Телеграм». Организаторы пообещали заплатить 6 миллионов тенге за то, что злоумышленники закидают коктейлями Молотова омские военкоматы.