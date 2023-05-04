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Происшествия4 мая 2023 2:20

Машина с гуманитарным грузом из Омска попала под обстрел на Донбассе

Волонтеры не пострадали, но автомобиль теперь восстановлению не подлежит
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: скриншот видео «Вести-Омск».

Фото: скриншот видео «Вести-Омск».

В среду, 3 мая, на Донбассе под обстрел ВСУ попал автомобиль с гуманитарным грузом из Омской области.

По ряда информации СМИ, находившиеся внутри автомобиля волонтеры движения «ГумПомощьОмск» не пострадали. Серьезные повреждения получило само авто. Оно не подлежит восстановлению. Однако груз, предназначавшийся для бойцов, полностью уничтожен.

После случившегося волонтеры организовали новый сбор. Дата и время отправки на Донбасс авто с грузом не уточняется, отмечают «Вести-Омск».

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