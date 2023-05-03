В Омске 16-летние подростки после лечения в наркодиспансере отравились очистителем

Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Омске в больницу с острой интоксикацией госпитализировали 16-летних брата и сестру, которые являются близнецами. У подростков диагностировали отравление поверхностно-активными веществами, сообщает «СуперОмск», ссылаясь на инсайдеров в УМВД.

Близнецы - студенты аграрного колледжа, оба состоят на профилактическом учете в ПДН. Незадолго до отравления подростки закончили курс лечения в наркодиспансере. Не исключено, что таким своеобразным и неправильным, по мнению автора, способом они решили отметить завершение лечения.

Сейчас жизни и здоровью детей уже ничего не угрожает.