Жительница Омска пожаловалась, как 100-летний барак не признают аварийным

Фото: соцсети.

В омских социальных сетях появилась жалоба от жительницы Омска - жительницы барака, которому почти век, но его все ще не признали аварийным. Речь идет о доме № 9 по улице 3-я Енисейская. В группе «Омск ВК» Кристина Бойкова сообщила, что с этим вопросом к администрации обращались неоднократно, но результата нет.

– Дом приблизительно 1927 года постройки. За все время эксплуатации дома ни разу не был проведен капитальный ремонт. И, естественно, за столько лет он стал разрушаться. Дом находится в плачевном состоянии: крыша протекает; стены трескаются, обсыпаются и рушатся; кирпичный фундамент сыпется, образуются дыры от выпадения кирпичей из фундамента; дом наклоняется и уходит под землю, что способствует развалу несущих стен; электрическая проводка замыкает; водоснабжение в доме отсутствует, так как техническое состояние дома не позволяет его провести (были попытки, но они не увенчались успехом); санузла и ванной комнаты нет (ходить в туалет приходится в ведро, мыться в корыте); печное отопление также разваливается. В квартире, которая принадлежит муниципалитету, вообще уже откровенно рушится потолок, из-за сырости в этой квартире уже по всему дому расползалась плесень! Каждый раз боишься, что дом рухнет, как карточный домик, - подробно написала женщина.

На оплату независимой экспертизы у женщины средств нет.

– Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов, а также представителей фонда капитального ремонта даст оценку технического состояния дома, полноты и своевременности мер, принимаемых органами местного самоуправления, в части признания его аварийным и подлежащим сносу, - отреагировали на жалобу в надзорном ведомстве.