На мусоросортивке в Кировском округе Омска обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня около получаса назад на мусорортировочном заводе в Кировском округе Омска после разгрузки отходов был обнаружен труп неизвестного мужчины.

- Он весь зеленый, видимо, прессовка в машине сработала, да к тому же с ножевыми ранениями. Завод оцепили сотрудники полиции, - сообщает наш инсайдер.

Мы запросили официальный комментарий у представителя регионального оператора и в пресс-службе полиции по Омской области. Ждем ответ по инциденту от регоператора. В полиции неприятную находку подтсвердили.

- Сегодня утром в полицию поступило сообщение от работников мусоросортировочного завода на улице 3-й Казахстанской. Во время сортировки был обнаружено тело мужчины средних лет, без одежды, с телесными повреждениями. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, что с начала года неприятные находки на мусорортировке стали учащаться, это говорит о том, что омичи выбрасывают не только твердые коммунальные отходы.

Зимой мусоросортировку оцепили из-за патронов из мусорного бака. В начале весны на сортировке Ленинского округа была найдена дымовая шашка, которая загорелась. В этом огне сгорел и один из дорогостоящи станков регоператора. По словам руководителя компании Карена Егояна, выход станка из строя серьезно сказался на работе в целом.