В Омске в районе Баранова из-под земли забил настоящий гейзер

Фото: соцсети.

В Омске сегодня днем, 26 апреля, в районе завода им. Баранова прорвало трубу и из-под земли забил настоящий гейзер. Очевидцы в социальных сетях поделились видео.

В социальных сетях омичах предположили, что прорыв мог произойти в результате гидравлических испытаний.

Отметим, другая информация об происшествии отсутствует. «КП-Омск» будет следить за ситуацией.

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