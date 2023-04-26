В Омске в районе Баранова из-под земли забил настоящий гейзер

Фото: соцсети.
В Омске сегодня днем, 26 апреля, в районе завода им. Баранова прорвало трубу и из-под земли забил настоящий гейзер. Очевидцы в социальных сетях поделились видео.
В социальных сетях омичах предположили, что прорыв мог произойти в результате гидравлических испытаний.
Отметим, другая информация об происшествии отсутствует. «КП-Омск» будет следить за ситуацией.
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