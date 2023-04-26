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Общество26 апреля 2023 6:00

В Омске экс-руководителя завода «Полет», выпускающего ракеты-носители Ангара, осудили за хищение 19 млн рублей

Сергею Головинскому дали 3 года и 2 месяца колонии
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Октябрьский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве бывшему заместителю директора ПО «Полет» Сергею Головинскому и экс-директору подрядной организации АО «СибСМА» Сергею Долгушину. Сумма хищения составила 19 миллионов рублей.

По данным следствия, Сергей Долгушин предоставил недостоверные документы о выполнении работ по устройству фундамента и участка для фрезерного станка по изготовлению комплектующих частей ракет-носителей «Ангара» филиалу АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - омскому ПО «Полет». Фактически часть работ не была выполнена.

Сергей Головинский, который является двоюродным братом Сергея Долгушина, получив документы, убедил директора предприятия без проверки подписать акты выполнения работ.

Приговором суда Сергею Головинскому назначено три года и два месяца лишения свободы, Сергею Долгушину два года и десять месяцев. Также с них в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» взыскано более 17 млн руб.

КоррупцияКАРТИНА ДНЯ