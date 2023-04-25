Жительница Омска спасла свою пожилую мать от мошенников и сохранила 100 тысяч рублей

Курьер. Пресс-служба УМВД России по Омской области.

Невероятный случай произошел в одной из семей в Омской облаасти. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Называевскому району задержали омича, пытавшегося обманом похитить деньги у пенсионерки. Планы преступникам нарушила дочь потерпевшей, внезапно приехавшая проведать маму.

- 23-летний задержанный по указанию кураторов прибыл из Омска в Называевск для получения денежных средств от 78-летней местной жительницы. Ранее пенсионерке поступил телефонный звонок с известием, что ее дочь якобы попала в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники потребовали передачи 440 тысяч рублей. Таких денег у пожилой женщины не оказалось, но она собрала все свои сбережения – около 100 тысяч рублей, - сообщили правоохранители. Курьер должен был отвезти деньги оранизаторам, оставив себе 5% вознаграждения.

В момент прибытия курьера к дому неожиданно приехала дочь потерпевшей: она забеспокоилась, потому что мама долго не снимала трубку. Последняя же так активно собирала сбережения, что не отвечала ни на какие звонки.

Вовремя приехавшая дочь обратилась к правоохранителям: курьера вместе с деньгами задержали на вокзале на обратном пути. На него завели уголовное дело за покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Парень утверждает, что нашел в интернете объявление о подработке. При этом в этот же день мошенники пытались провернуть эту же схему еще с четырьмя жителями Называевска в возрасте от 70 до 85 лет.