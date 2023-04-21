Правду и ничего кроме правды!

«Все взрослые когда-то были детьми, только многие из них об этом забыли». Эту прекрасную мысль Экзюпери в театре «Студия» Любови Ермолаевой» омским зрителям решили напомнить в несколько иной интерпретации – все взрослые когда-то были подростками и переживали сложности периода взросления. Об этом рассказывает премьерная постановка «Рома, правда и подкасты».

История одного взросления

Главный герой пьесы Игоря Витренко Роман – старшеклассник, который по-особенному остро переживает несовершенство мира. Его коробит кажущаяся неискренность окружающих и в какой-то момент он решает говорить людям правду и только правду. В этот момент «юноша нежный со взором горящим» еще и не подозревает чем обернется для него и окружающих решительная прямота, которая будет граничить с жестокостью. Бросая в глаза родителям, друзьям, учителям свою правду подросток вдруг обнаруживает, что мир вокруг гораздо сложнее, чем можно было предположить и совестливо задается закономерными вопросами: «Кто я и чего хочу…на самом деле?», «Нужна ли вообще кому-то моя правда?», «Действительно ли все так однозначно?». Пытаясь найти на них ответ, парень взрослеет.

- Прелесть этой пьесы в том, что она ничему не учит: делай так, потому что это хорошо, либо делай так, потому что это плохо, - считает режиссер-постановщик Максим Пешин. - Здесь человек сам делает выбор, на каких-то конкретных ярких примерах погружается в свои воспоминания и сомневается - может я сделал что-то не так. Мне кажется, с подростками надо разговаривать их языком, про них и для них. Аудитория этого спектакля в первую очередь конечно подростки, но и людям в возрасте, которые возможно когда-то переживали подобное, либо наблюдали друзей, подобных Роме, этот спектакль будет интересен.

Два света – две правды

Сценическое действие разворачивается в пределах одной декорации, выдержанной в минималистичном стиле – три стола, несколько стульев по ходу дела становятся то фудкортом, где тусит молодежь, то квартирами героев, то школой. Таким образом, режиссер хочет показать зрителю, что главное не антураж, а внутренние переживания и взаимоотношения персонажей. Они заполоняют собой пространство сцены, а главным помощником им становится свет – результат работы художника по свету Тараса Михалевского (г. Москва). Именно свет, то теплый, то холодный отражает внутреннее состояние героя. Реальность, которая окружает Рому – это теплый свет. Его теплоту герой поначалу не замечает и мечется в холодном мире придуманного им условного протеста. В эти минуты из софитов бьет слепящий холодный свет. Этот, пронзительный холодный свет множества ламп, оказывается направлен через героя в глаза зрителям. Он, как и та правда, которой так добивается Роман, буквально колет глаза.

Авторское прочтение

Максиму Пешину предстояло решить еще одну задачу, с которой так или иначе сталкиваются все, кто снимает фильмы или ставит пьесы о современной жизни – как изобразить переписку героев и их посты в соцсетях? Казалось бы, визуальное решение не составило бы труда – выведи на экран задника сцены пост героя в соцсетях или переписку в мессенджере и пусть читают. Но в сценическом действии такой шаг однозначно смажет впечатление зрителя. На сцене нужен экшн – то самое действие, на которое и пришли посмотреть люди. Поэтому никаких изображений постов в соцсетях нет - актеры озвучивают свои сообщения с телефонами в руках и сценическое действие не разрывается.

Еще одно отступление от текста пьесы, которое позволил себе режиссер – ввод в действие отца главного героя. В задумке автора он присутствует лишь как голос за кадром и даже в списке персонажей обозначен не как отец, а как мужской голос. У Пешина папа Романа обретает плоть и кровь в лице актера Виктора Мирончука и от этого сценическое действие только выигрывает. Характерная работа этого актера, несомненно, добавляет сочных красок постановке.

Искать правильный подход к человеку

Но главным персонажем, конечно же, является Роман, роль которого исполняет молодой актер Дмитрий Рауш. Для Дмитрия – это первая главная роль в карьере, но не первая в театре. Он успел проявить себя в премьерной постановке минувшей осени «Добрый человек из Сычуани», новогоднем спектакле «Двенадцать месяцев».

- На своего персонажа я не похож и Роман мне не близок, - рассказывает о работе над ролью Дмитрий Рауш. - Я пытался войти в образ, вспоминая своего брата. Он такой же: взрывается по щелчку пальцев, выливает свою злость на всех окружающих и закрывается в себе. Мы легко нашли взаимопонимание с коллегами и режиссером. Это был замечательный синтез. Своей работой я хотел сказать зрителю, что правду нужно преподносить не напрямую. Это бессмысленно - люди будут на тебя обижаться. Надо быть деликатнее, искать правильный подход к человеку.

Видимо этот посыл наложил свой отпечаток на работу актера – в целом действия его персонажа не выглядят уж такими чудовищными и безобразно резкими, которые могли бы навсегда оттолкнуть от него окружающих и безнадежно испортить отношения с ними. Напротив, Роман в исполнении Дмитрия вполне себе нормальный подросток, который мечется, но прислушивается к сверстникам и взрослым. А они, в свою очередь прислушиваются к нему. В этом смысле интересна метаморфоза, которую претерпевает классная руководитель Романа (Ольга Постоногова). Прямота главного героя заставляет ее переосмыслить и изменить свою жизнь. В какой-то момент она из строгой серой мышки, превращается в свободную молодую женщину. Легкий взмах распущенных волос чем-то отдаленно напоминает игривое разоблачение стриптизерши, но в исполнении талантливой актрисы, которая знает, как не перейти тонкую грань между свободой и вседозволенностью, в этом жесте не ни грамма пошлости.

Быть понятным всем

- Наш спектакль будет понятен всем, потому что каждый из нас в свои 16-17 лет проходил через это - был Романом, который решил бороться с ветряными мельницами. У каждого есть мама, для которой ты и в 30, и в 40 будешь маленьким малышом, есть учителя, друзья, с которыми мы делились переживаниями и завучи, которым мы не доверяли и боялись. Все это понятно и близко многим, - уверен Максим Пешин.

Молодые зрители, которые успели посмотреть премьерную постановку, подтверждают слова режиссера.

- Спектакль нам понравился. Многое в нем, конечно же, утрировано, но в целом очень жизненно и близко к правде, - поделились своим мнением после просмотра учащиеся омского колледже Лея Архипова и Степан Радьков.