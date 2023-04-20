В Омской области женщина-водитель устроила догонялки с полицией

В Омской области в пасхальную ночь женщина-водитель устроила погоню с машиной полиции. В Калачинске госавтоинспекторы обратили внимание на «Ниссан Санни», который двигался по проезжей части по криволинейной траектории. На требования немедленно остановить водитель, наоборот, ускорился. Погоня за автомобилем длилась недолго - автомобиль блокировали в одном из дворов города. За рулем оказалась 36-летняя местная жительница, которая тут же пересела на пассажирское сиденье. Женщину силой вытащили из салона и пересадили в машину полиции. Оттуда она тоже пыталась сбежать. От медицинского освидетельствования подозреваемая отказалась.

На женщину завели административное дело по статьям «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Теперь ей грозит лишение прав и штраф.

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