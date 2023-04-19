Под Омском построили первый в России майнингхаус

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О собственном загородном доме Алексей мечтал давно. Глава многодетной семьи долго выбирал место. Признается, жена и дети хотели жить поближе к Омску, а для него были важны экология и экономия.

— О частном доме мы с семьей мечтали много лет. Я долго выбирал материал и так получилось, что всё совпало - нашел дом из арболита. Правда, при просмотре недвижимости продавец рассказал, что здесь установлена система отопления, которая строится на криптомашинках, — рассказывает «КП-Омск» Алексей.

Купить криптодом в Омске мужчине показалось сомнительной затеей. Да и термины «криптовалюта», «майнинг», «блокчейн» Алексей раньше только встречал в интернете, а тут его самого завлекают в сложную схему. Пришлось долго размышлять перед покупкой.

— Мы с женой решили, что можно убить двух зайцев. Так как дом мы брали в ипотеку, то по моим расчетам, майнингхаус будет приносить прибыль, которая бы пошла на погашение наших кредитных обязательств. Ну и на первых этапах, пока дом не подключен к газу, будет удобно, так как машинки сами отапливают дом, — пояснил собеседник.

В ближайшее время семья Алексея планирует переезд в Дружино. Как оказалось, именно там инвестор решил создать целый посёлок для майнеров. «КП-Омск» удалось связаться с компанией, которая первой в России начала строить майнингхаусы.

— Я строю дома с 2007 года. И за это время постарался найти самый лучший вариант по всем параметрам. Материал арболит - это соотношение дерева и бетона - очень экологично и прочно. Также рассчитал особенности фундаментов, перекрытий. В итоге получился идеальный загородный коттедж, — рассказывает изданию застройщик Владимир Гавриленко.

А вот идея объединить жилой дом и криптовалюту пришла сравнительно недавно. Строитель пять лет является так называемым майнером. А чтобы «майнить», то есть получать прибыль, необходима специальная аппаратура, которую можно сравнить с системным блоком от компьютера: система работает выделяя тепло.

— С самого начала я отапливал свои промышленные здания с помощью майнинга. То есть использовал тепло от серверов. Я посчитал, что это будет выгодно и для частного дома, — поясняет застройщик.

Купить майнингхаус в Омске может любой, рассказывает Гавриленко. Чтобы понять схему работы системы не нужно быть гением. Машинка генерирует криптовалюту с помощью решения математических задач. Человек получает заработок, а параллельно отапливает дом.

И такой недвижимости в Омской области скоро станет много. Инвестор планирует построить целый посёлок для майнеров. Ведь, как оказалось, для них не важно, в каком регионе или стране жить, главное, чтобы электричество было дешевым.

Между тем, «КП-Омск» обратилась к риэлторам. Омские специалисты подтвердили, что аналогов подобной застройки в стране нет.

— Действительно, на рынке недвижимости мы ещё не встречали подобных предложений, связанных с жилыми помещениями. Есть в России майнинг-отели. Там на правах аренды специалисты этой сферы размещают свое оборудование. А здесь получается, сам владелец дома становится обладателем жилья и одновременно майнером. Любопытная практика с точки зрения продажи такой недвижимости, — поясняет специалист по недвижимости Ирина Фоминых.

А пока омичи размышляют над покупкой загородного майнингхауса, риэлторы только присматриваются к таким современным проектам, — такие смелые как Алексей становятся обладателями не только недвижимости, но и бизнеса. Тем более, что в России ведется процесс урегулирования рынка криптовалют.

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