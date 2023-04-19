У омского блогера Евы Абрамович, избившей медсестру, изъяли 5-месячную дочь

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У омской блогерши Евы Абрамович, которая прославилась на всю страну агрессивным нападением на медсестру при медосмотре, органы опеки забрали ребенка. Как выяснилось, отец 5-месячной девочки умер летом 2022 года от передозировки наркотиками. Мать не в первый раз сталкивается с проблемами с законом.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова сообщила, что следственные органы проверили информацию об избиении ребенка матерью - проверка нагрянула к инста-диве 30 марта. К сожалению, подозрения подтвердились: на теле ребенка есть синяки. Малышку отправили временно в дом малютки.

Кроме того, на блогершу за случившийся инцидент и драку с медсестрой БСМП №1 завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Напомним, ранее СК сообщал, что 26-летняя Абрамович нанесла медсестре многочисленные ушибы, также пострадавшая получила травму головы.

Блогерша тогда подтвердила факт конфликта и рассказала, что ее забрала бригада скорой и не отдавала личные вещи. Как отметили в СК, «девушка была в наркотическом опьянении, буянила. В этом состоянии она то совершенно спокойна, то неуправляемая агрессия».

Ранее девушка уже имела проблемы с законом: она нападала на полицейского, но отделалась условным сроком. На всю страну омичка прославилась благодаря участию в телепрограмме «Давай поженимся».