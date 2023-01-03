Под Омском над трассой заметили низколетящий самолет

После публикация видеозаписи в соцсетях инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура. Фото: скриншот видео из паблика «Инцидент Омск».

В Омской области 31 декабря 2022 года водители заметили низколетящий самолет. Видео появилось в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Как видно на видео, воздушное судно пролетает всего метрах 20 от земли. Автора записи это событие крайне впечатлило, что он выразил свое удивление одним нецензурным словом.

- На автодороге между Лузино и Марьяновкой был замечен низколетящий самолет. Неожиданно!, - написал автор поста.

После публикации видео в соцсетях омская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

- По предварительным данным полет осуществлен в декабре 2022 года на частном учебно-тренировочном самолете без согласования маршрута с уполномоченным органом управления воздушным движением над автомобильной трассой между с. Лузино и пгт. Марьяновка, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru