В Омске автоинспекторы поймали нетрезвого водителя «Мицубиси»

В одном из омских пабликов появились первые сообщения о пьяных за рулем в преддверии праздников. Один из автолюбителей в Омской области не дождался новогодней ночи и начал выпивать заранее. Информация о том, что мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль, поступила госавтоинспекторам 28 декабря около 14 часов 30 минут.

- В Госавтоинспекцию поступила информация о том, что на 18 км автодороги Омск – Черлак съехал в кювет автомобиль «Мицубиси». Общаясь с 37-летним водителем, автоинспекторы обратили внимание на то, что он не ориентируется в пространстве, невнятно отвечает на вопросы, смог только пояснить, что забрал автомобиль со станции технического обслуживания и перегонял его в Черлакский район, – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

При прохождении медосвидетельствования в выдыхаемых парах выявлено 1,389 мг/л алкоголя.

Сам омич признался, что не смог устоять - только отремонтировал свою машину и забрал ее со станции техобслуживания. В результате автомобиль эвакуировали на спецстоянку. А теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.