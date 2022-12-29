Мэрия продемонстрировала эскизы нового общественного пространства в центре Омска

Фото: эскиз проекта

Мэрия продемонстрировала проект нового общественного пространства «Омский телеграфъ», ради которого затеяли вырубку десятка деревьев. Оно появится в самом центре Омска на улице Гагарина. По планам на его территории разместятся ресторан с остекленной верандой, кофейная терраса, танцевальная площадка, качели, сцена и многое другое. И самое главное - две закатанные в асфальт парковки.

Первоначально проект вызвал много споров, так как предполагалось, что будут вырублен «сквер». Однако в мэрии сообщили, что будут снесены лишь 3 дерева, произрастающих на улице Гагарина, - 2 березы и ель. Оставшиеся 8 находятся на внутридворовой территории здания.

- В соответствии с действующими правилами благоустройства за снос этих деревьев и порослевого возобновления, находящихся в разном биологическом состоянии и расположенных на различных участках, ИП Белякова выполнит следующие действия: пересадка двух елей в сквере имени Дзержинского, высадка 10 крупномерных лип и яблонь у здания № 22 по улице Гагарина, - отменили в горадминистрации.

Фото: схема компенсационного озеленения

Фото: схема компенсационного озеленения

Кроме того, предприниматель заплатит 336 тысяч и 220 рублей в качестве компенсации за восстановительные работы.