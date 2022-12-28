«У вас с мозгами крайне плохо»: омский учитель обругал матом детей

Учитель в грубой форме опрашивал школьников. Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсети была опубликована аудиозапись, на которой слышно, как мужской голос ругает детей и грубит. В подписи к записи значится, что так проводятся «Разговоры о важном» в школе № 16, что в Амурском посёлке, школьный учитель грубит своим ученикам.

Из аудио становится понятно, что кто-то из учеников сказал, что в то время, когда должен был проводиться патриотический урок, учитель ушёл пить кофе. По всей видимости, гнев учителя вызвал тот факт, что дети рассказали о кофе, но сказали, что урок «Разговоры о важном» был проведен прежде, чем педагог отправился на кофе-брейк.

При этом мужчина не стесняется в выражениях, называя детей крысами и некоторыми нецензурными словами:

«Вам чё *** есть дело до того, как я пью кофе что ли? Кто ляпнул?».

«Раз ведёте себя как ***, значит с вами хорошего отношения не будет».

Позже ситуацию прокомментировали в департаменте образования мэрии Омска.

- В департамент образования поступила информация о некорректном поведении педагога школы № 16, допущенном осенью 2022 года. Для проведения проверки в школу выехали специалисты и директор департамента образования Ольга Онищенко. Информация подтвердилась. В настоящее время идёт встреча родителей с директором школы и педагогом. Решение о привлечении педагога к ответственности будет принято в ближайшее время, о результатах сообщим дополнительно, - рассказали в мэрии Омска.