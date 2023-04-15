За океаном интерес есть: агент хоккеиста омского «Авангарда» Владимира Ткачева ждет переговоров с руководством о дальнейшем контракте

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что хоккеист омского клуба «Авангард» Владимир Ткачев не собирается продлять истекающий 30 апреля контракт. Якобы нападающий команды уже не устраивает зарплата за год в 80 миллионов рублей, и он настаивает на 120-130 миллионах. Его агент по имени Шуми Бабаев снова опровергает информацию и называет ее фейковым вбросом.

- Во-первых, с «Авангардом» был предварительный разговор и то предложение, которое было озвучено, нас не устроило. Во-вторых, никакие цифры мы не называли, потому что основное пожелание — узнать главного тренера команды на следующий сезон. Пока его имя неизвестно, никаких переговоров нет. Такая информация в СМИ — это наверняка вброс со стороны Омска, чтобы поставить нас в какую-то неудобную позицию. Я знаю свою работу и попросил бы именно столько, сколько хоккеист стоит. На данном этапе никакого разговора о деньгах с нашей стороны нет, потому что у «Авангарда» нет главного тренера, - подробно рассказал Бабаев сайту allhockey.ru.

Также агент подчеркнул, что пока еще ждет переговоры с Омском.

- Если никакой определенности от клуба не будет, то с 1 мая я начну переговоры. И наша задача номер один – поехать в НХЛ. За океаном интерес к Владимиру есть, и я уже начал переговоры с клубами, - подытожил Бабаев.

В 64 матчах регулярного чемпионата Владимир Ткачев забил 23 шайбы и отдал 36 голевых передач. По количеству очков он уступил только игроку СКА Дмитрию Яшкину (40 шайб + 22 передачи).

Ранее в СМИ курсировали слухи, что Ткачеву не нравится жить в Омске, но и эти слухи его агент настойчиво опровергал.