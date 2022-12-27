«Елка желаний» исполняет мечты: юный омич побывал в авиасимуляторе лётно-технического колледжа

В Омске вовсю идет акция «Елка желаний». В акции участвуют дети возрастом от 3 до 17 лет в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Одно из чудес случилось сегодня с 11-летним Иваном Садовниковым. Несколько недель назад пятиклассник, имеющий особенности со здоровьем, загадал испытать полет на авиасимуляторе. Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев помог исполнить новогоднее желание мальчика. Такой авиасимулятор имеется только в Омском лётно-техническом колледже гражданской авиации, и им удалось подарить юному омичу новогоднюю сказку.

Вместе со своей семьёй Иван оказался на экскурсии в главном лётно-техническом учебном заведении региона, мальчику продемонстрировали симулятор вертолёта AS-350 и затем дали возможность оказаться на месте второго пилота в авиасимуляторе вертолёта Ми-8.

Мама пятиклассника Марина Садовникова рассказала, что для ее сына этот день станет самым запоминающимся и одним из лучших в жизни. Об этой мечте мальчик говорил очень давно, но не ожидал, что её действительно удастся воплотить в жизнь.

- Мы подали заявку на сайте, она какое-то время рассматривалась, и буквально в субботу нам позвонили и сказали, что наше желание дошло и обязательно исполнится. Ваня был очень рад, он очень активно увлекается авиацией и испытывает к этому огромный интерес. Он даже полночи не спал до воскресенья и всё переживал, а на сегодня сам завёл будильник, сам встал со словами: «Мама быстрее, меня ждут, мне надо лететь». Он очень ответственно к этому подошёл, - рассказала Марина Садовникова.

Акция «Елка желаний» проводится в четвёртый раз и инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В акции приняли участие дети возрастом от 3 до 17 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. В этом году о своей мечте рассказали дети из семей мобилизованных и ребята, проживающие на вновь присоединенных территориях.

Добавим, что ещё одна мечта маленького омича из неполной семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вскоре осуществится благодаря полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву. 5-летнему Платону Беляеву подарят поездку на Алтай