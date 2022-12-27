В Омской области запечатлели северное сияние

Фото: соцсети.

Над Омском запечатлели северное сияние. О явлении, которое зафиксировали в регионе, рассказал накануне руководитель омского планетария Владимир Крупко. Он сообщил, что вероятность возникновения свечения в регионе высока из-за пришедшей магнитной бури. О такой накануне Крупко также предупреждал в социальных сетях.

Фото: соцсети.

- Мы находимся на пределе магнитного склонения — у нас можно увидеть полярное сияние только если есть магнитные бури на Земле. То есть овал на севере, где они бывают очень часто. В среднем полярное сияние на Земле бывает раз в 3-4 дня, но это на севере. Чем южнее, тем меньше. У нас в Омской области одно полярное сияние из ста, наверное, можно заметить. Ещё южнее — из тысячи. Сейчас активность солнца растёт — в 2025 году она будет максимальной. Магнитный полюс перемещается постепенно в сторону Сибири — из Канады ушёл. И поэтому в последнее время вероятность увидеть полярное сияние в Омске возросла, - рассказал эксперт сайту Трамплиномск.рф.

Фото: соцсети.

Увидеть красочное свечение в небе можно было и без специального оборудования, но только в отдалённых от поселений мест, где нет бликов от фонарей, фар и окон.