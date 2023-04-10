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Общество10 апреля 2023 8:30

Коммерческий директор омской компании заплатит 50 тысяч рублей за незаконный запуск квадрокоптера

Летала техника в воздушном пространстве без соответствующего разрешения
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проверку в сфере обеспечения безопасности полетов не прошел коммерческий директор одной из омских компаний. Мужчина запустил квадрокоптер во время геодезических работ в Называевском районе.

- В феврале 2023 года директор коммерческой организации, осуществляющей геодезические изыскания и кадастровые работы, осуществил запуск беспилотного летательного аппарата с целью проведения видеосъемки на пересечении ул. Первомайская и пер. Водопроводный г. Называевска Омской области, - уточнили в транспортной прокуратуре.

Оказалось, что у него отсутствовало разрешение на полеты над населенным пунктом. За это владельца техники привлекли к административной ответственности и выписали штраф 50 тысяч рублей.

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