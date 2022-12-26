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Новый год26 декабря 2022 6:50

Новогоднее чудо: в Омске Дед Мороз решил подзаработать и стал таксистом

В преддверии Нового года по Омску ездит такси с Дедом Морозом за рулем
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Прокатиться в автомобиле Деда Мороза посчастливилось одному из местных жителей Фото: паблик «Омск |Регион-55|REGIK55|» во «ВКонтакте»

Прокатиться в автомобиле Деда Мороза посчастливилось одному из местных жителей Фото: паблик «Омск |Регион-55|REGIK55|» во «ВКонтакте»

В социальных сетях один из жителей Омска поделился, что ему посчастливилось прокатиться в такси с самим Дедом Морозом.

Украшенный и внутри, и снаружи автомобиль приехал к ничего неподозревающему омичу Георгию, когда тот вызвал такси. За рулем машины в место обычного таксиста парень обнаружил настоящего Деда Мороза.

Как видно на видео, водитель в костюме новогоднего волшебника решил поднять настроение омичам не только гирляндами и мишурой внутри салона машина, но и праздничной музыкой. К сожалению, места для снегурочки в авто по объективным причинам не нашлось.

Напомним, ранее стало известно, что в преддверии Нового года 29 декабря в Омской с неба к жителям и гостям города спустятся Дед Мороз, Снегурочка и еще 8 сказочных персонажей.

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