В Омской крепости 29 декабря с неба спустятся Дед Мороз и Снегурочка

С новогодним волшебником и его внучкой к омичам с неба спустятся еще 8 сказочных персонажей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омские парашютисты подготовили уникальный сюрприз для жителей Омска. Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в Доме журналистов.

29 декабря в Омской крепости с неба на парашютах к омичам и гостям города спустятся Дед Мороза и Снегурочка, а также еще восемь сказочных персонажей. Кто именно войдет в свиту новогоднего волшебника, пока держится в секрете.

Эта площадка нами была опробована еще в 2019 году, в День города. А в пандемийный 2020 год мы впервые решили таким образом поздравить омичей с Новым годом. Площадка выбрана не случайно, на ней, в ограниченном пространстве, можно усовершенствовать свои профессиональные навыки, - рассказал

Напомним, уже послезавтра, 23 декабря, на площади перед Омским цирком состоится открытие главное городской елки.

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