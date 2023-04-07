Омскэнерго реконструирует сети СНТ

Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. Фото: предоставлено пресс-служба "Россети Сибирь".

Электросети десяти СНГ в Бурятии были капитально отремонтированы энергетиками и мэрией Улан-Удэ на средства региональной субсидии. На эти цели было потрачено 56,8 млн рублей. Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин оценили результат работ и остались им удовлетворены.

Энергоснабжение дачных участков в садоводческих некоммерческих товариществах – проблема не новая. Затрагивает она не только Бурятию, но другие регионы. Дело в том, что электросетевое хозяйство дачных сообществ создавалось еще в советские времена и предназначалось для сезонного использования. Однако сейчас ДНТ без преувеличения можно назвать полноценными жилыми районами, где люди порой живут и пользуются электричеством круглый год. А электросетевая инфраструктура дачных поселков, между тем, сильно изношена и собственников сетей не всегда удается быстро найти.

Именно в Бурятии реализовался один из первых за Уралом успешный опыт решения этой проблемы. Теперь реконструированные электросети ДНТ будут переданы электросетевой компании, которая будет их обслуживать и содержать. Такой вектор работы региональных правительств был определен поручением Президента РФ по консолидации электросетевого хозяйства. Благодаря этому качество энергоснабжения населения, безусловно, повысится, а все бесхозяйные и брошенные сети должны быть переданы электросетевой компании.

В Омской области вопрос реконструкции и обслуживания электрических сетей также актуален. На сегодняшний день в регионе насчитывается не менее 20 территориальных сетевых организаций, а также многочисленное количество СНТ со своими сетями. Есть сети, которые обслуживаются более-менее сносно, но по большей части сетям при садоводствах не уделяется должного внимания. А в итоге страдают потребители. Проблема налаживания единой системы оперативно-технологического управления состоит в том, что такие сети часто раздроблены и разрозненны. Как следствие – снижение качества электроснабжения. Поэтому самым оптимальным и рациональным решением было бы принять к эксплуатационной ответственности такие энергообъекты.

Фото: предоставлено пресс-служба "Россети Сибирь".

В этом направление большую системную работу ведет филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго». Речь идет о принятии на обслуживание объектов электросетевого хозяйства - трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, которые принадлежат организациям и жителям региона, садоводствам. За последние 5 лет, начиная с 2017 года, с садовыми некоммерческими товариществами компания заключила 17 договоров дарения, к ответственности было принято 79 воздушных линий протяженностью 51 км, 24 комплексных трансформаторных подстанции мощностью 5,746 мегаватт.

В восстановление всех этих объектов компания вкладывает свои средства, а в результате выигрывают в первую очередь омичи, поскольку они получают надежное и качественное энергоснабжение на своих дачных участках. Специалистам Омскэнерго такое объединение позволяет налаживать единую систему оперативно-технологического управления и эффективно бороться с потерями и неучтенным потреблением, сокращать количество и длительность перерывов электроснабжения.