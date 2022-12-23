В Омске на Левобережье иномарка влетела в проходящий локомотив

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Омске на одно из железнодорожных переездов локомотив столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По предварительной версии, около 18 часов в минувший четверг в Кировском округе на железнодорожном переезде между станция Карбышево-1 и Карбышево-2 автомобиль «Рено Логан» влетел в проходящий локомотив.

Инцидент не повлиял на движение железнодорожного транспорта на данном участке. Оно осуществляется без задержек. Информации о состоянии водителя авто нет.

- Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Омске в районе станции Комбинатская с железнодорожных путей сошли три цистерны.

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В инциденте никто не пострадал(подробнее...)