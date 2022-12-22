Два уголька: мигранты из Казахстана нелегально въехали в Россию поездом Омск-Челябинск под видом кусков угля

Фото: соцсети.

Двое нелегалов из Казахстана попытались замаскироваться под уголь, чтобы в поезде пробраться через границу с Омском на территорию России. Парни пробрались в вагон с углем, который следовал по маршруту Омск-Челябинск, еще в Петропавловске. Но, как ни странно, переехав через границу, в Омске они не стали входить с товарного поезда, а направились дальше.

- Вскоре мужчин заметили на записях с камер видеонаблюдения, и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сняли иностранцев с поезда. Как выяснилось, один из мигрантов ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления имущественного характера, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Фото: соцсети.

Мигрантов отправили под стражу, на них завели дело за «Незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По российским законам мужчинам грозит до шести лет колонии, отметили в пресс-службе УФСБ.