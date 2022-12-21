«Цель - сдвинуть с мертвой точки застарелые проблемы Омска»

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне мэр Омска Шелест дал итоговое интервью, в котором рассказал о достижениях своей команды за год работы в горадминистрации. В частности, одним из достижений градоначальник считает изрядно подросший до 30 с лишним миллиардов рублей городской бюджет. Также Сергей Николаевич рассказал о том, что оценивает эффективность каждого из своих сотрудников по четкой и прозрачной системе. Но, главное, градоначальник дал понять - он не боится застарелых и сложных проблем в городе, готов их решать.

- Моя цель – сдвинуть с мертвой точки решение застарелых для Омска проблем. Например, в планах на ближайшую пару лет – выполнить наконец рекультивацию закрытых свалок твердых бытовых отходов в Центральном, Советском, Ленинском и Кировском округах. Это реальная задача – прежде всего благодаря национальному проекту в сфере экологии, - пообещал горожанам руководитель. - В 2023 году наша задача – максимально выполнить всё судебные решения по строительству линий наружного освещения. Задача сложная, потребует максимальной мобилизации ресурсов – финансовых, организационных, управленческих. Также постепенно нужно делать более современными принципы организации городского пространства. Омск из-за обилия неблагоустроенного частного сектора нередко называют большой деревней, надо менять этот «народный» статус. В этом направлении нужны новые интересные проекты. Мэрия готова работать (и уже, по большому счету, работает) со всеми – как с местными, хорошо зарекомендовавшими себя застройщиками, например с группой компаний «Стройбетон», так и с теми, кто недавно пришел в наш город. Двери моего кабинета всегда открыты для тех, кто готов принести пользу Омску и омичам.

Из новшеств, которые Шелест привнес в работу администрации, было отмечено меценатство. В ходе разговора Сергей Николаевич перечислил всех, кто вкладывает собственные средства в социальную сферу Омска.

– Бюджетных денег, понятно, на все не хватает, поэтому помощь благотворителей приходится очень кстати. Мы в интересах Омска и омичей ищем и, как вы отметили, находим общий язык с предпринимателями, общественными организациями, омичами, которые уехали, но по-прежнему любят родной город и готовы сделать реальный вклад в развитие города. Первое соглашение о меценатской помощи мы подписали в апреле. Сегодня под патронатом меценатов 12 учреждений. Сумма выделенных ими средств превышает 30 миллионов рублей. Их имена известны, и я хочу еще раз сказать им спасибо: это Шамил Кумагаджиевич Шихмирзаев (ООО «Промстройкомплект-Сервис»), Сергей Никонович Оркиш (ГП «Стройподряд»), Юрий Евгеньевич Чащин (ООО «Сибирский провиант»), Вячеслав Михайлович Васильев (ООО «ГК «Русвентпром»), Владимир Александрович Березовский (АО «ОНИИП»), Ашот Гамлетович Татоян (ООО «Центр-Строй»), Алексей Анатольевич Мамонов (Омское отделение ВДПО), Олег Александрович Неверов (ООО «Продтехнологии»), Таймас Мратович Абдуалинов (ООО «МетМаркет»), Александр Сергеевич Сасин (ГК «Стройбетон»), Василий Васильевич Черемисин (ООО «ТавридаЭлектрик»), Александр Павлович Семенов (НПЦ «Промтех»). В эту работу включено и Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области, - рассказал Шелест.