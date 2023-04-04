В Омске пенсионер через суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире

Сама кошка, к сожалению, подать на мужчину в суд не сможет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске пенсионер через суд добился запрета на свободное передвижение кошки по квартире. Животное принадлежит второй собственнице жилплощади.

Ранее 72-летний омич обратился с иском в суд к своей 38-летней соседке по жилплощади. По его словам, женщина ограничила ему доступ к местам общего пользования в квартире. Конфликт между собственниками квартиры удалось решить в ходе судебного разбирательства: они нашли компромисс и заключили мировое соглашение.

— Итогом достигнутой договоренности между соседями стало установление правил пользования жилым помещением, на основании которых за каждым закрепляется его комната. Также женщина обязуется демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из нее лишние вещи. Демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. В свою очередь, мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Однако пенсионер на этом не остановился. Он, будучи недовольным, что кошка соседки продолжает разгуливать по его части квартире, обратился к судебным приставам.

После обращения омича пристав-исполнитель уведомил вторую собственницу двухкомнатной квартире о санкциях, которые грозят если не исполнит требования суда и не ограничит передвижение своей кошки по квартире. Женщина, осознав все возможные последствия для себя, запретила животному покидать свою часть жилплощади.

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