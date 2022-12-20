Омич по вине, которого в ДТП погибла девушка, отправится в колонию на 5 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области вынесли приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибла 19-летняя девушка.

В суде было установлено, что рано утром 13 августа 24-летний подсудимый, будучи пьяным, двигался по дороге в сторону села Максимовка Шербакульского района. В районе действия знака «Начало населенного пункта» он разогнался до 171 километров в час при разрешенной скорости на данном участке в 60 километров в час, в результате чего не справился с управлением и слетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Пострадавшая в аварии 19-летняя девушка скончалась от полученных травм в Шербакульской ЦРБ на следующий день.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Шербакульский районный суд признал омича виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и приговорил его к 5 годам колонии-поселения. Кроме того, инстанции запретила ему занимать деятельностью, связанной с управлением авто, сроком на 2,5 года. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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