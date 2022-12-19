Омич был награжден посмертно звездой Героя России за участие в СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков и командующий Северным флотом Герой России Александр Моисеев вручили Золотую Звезду Героя РФ семье лейтенанта Николая Данильченко, который погиб во время специальной военной операции (СВО).

На торжественной церемонии передачи высшей государственной награды родственникам героя присутствовали представители военных учебных заведений региона, в том числе Омского автобронетанкового инженерного института, на территории которого работает учебный центр для мобилизованных.

Александр Бурков поблагодарил родителей офицера за то, что воспитали такого сына. Он также адресовал теплые слова супруге погибшего героя Екатерине.

- Сегодня мы вручаем родным Золотую Звезду Героя России, которой награждён наш земляк Николай Иванович Данильченко посмертно. Это высшая награда нашего государства, которую дают за особые заслуги. В этом зале находятся те люди, которые повлияли на характер и на отношение к жизни нашего героя. В первую очередь, я хочу сказать большое спасибо отцу и маме за то, что вы воспитали настоящего мужчину, настоящего патриота своей страны. Хотелось бы сказать спасибо и всем близким, которые так или иначе повлияли на становление его личности и его судьбу. Среди нас преподаватели омского кадетского корпуса, которые повлияли на выбор профессии. Именно вы определили тот путь, который выбрал Николай, - путь защитника и путь воина. Преподаватели омского бронетанкового института научили Николая военным наукам и мастерству ведения танкового боя. Именно в этом институте он получил все качества настоящего офицера и профессионального военного, которые позволили с честью выполнить поставленные боевые задачи. Именно такими людьми, как Николай Данильченко, сильна Россия. Пока у нас в стране есть такие герои-защитники, - наша страна непобедима! - сказал глава региона.

Лейтенант Николай Данильченко родился в Томской области в городе Стрежевой. В нашем городе он проходил обучение сначала в Омском кадетском военном корпусе, а затем поступил в филиал Военной академии материально-технического обеспечения.

Участие в СВО Данильченко принимал с первых дней. Он занимал должность офицера танкового взвода.

В конце апреля взвод Данильченко попал в засаду противника. Однако в ходе жесточайшего боя удалось вырваться из нее, уничтожив при этом 20 солдат ВСУ и 2 бронированные машины. Однако выстрел из ПТУР повредил танк лейтенанта, а он сам получил ранение и легкую контузию. Полученные ранения не остановили его - он смог не только эвакуировать свой экипаж, но и вывести подразделение и технику из окружения без потерь.

В июне омича выписали из госпиталя, но дожидаться окончания реабилитации не стал и вернулся на передовую.

25 сентября во время наступления врага танк Данильченко попал под минометный обстрел и вышел из строя. Офицер принял решение сохранить боевую машину. Экипаж под его командованием продолжил бой стрелковым оружием. Однако танкисты попали под прицельный артиллерийский обстрел, в результате чего Николай Данильченко получил ранения, несовместимые с жизнью.