Омичи планируют потратить на празднование Нового года и январских каникул 20 тысяч рублей

Отметим, это еще без трат на подарки. Вероятно, что в этом году будут скромнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портал поиска вакансий SuperJob выяснил, сколько потратят в этом году омичи на празднование Нового года и январские каникулы без учет покупки подарков.

По данным аналитиков, в этом году на праздничный стол и развлечения в длинные выходные омичи потратят в среднем 19,3 тысячи рублей, что на 2 тысяч меньше, чем в прошлом году. По этому показателю Омск занял седьмое место в стране.

При этом в среднем на празднование Нового года и январских каникул россияне планируют израсходовать 17,5 тысяч рублей на одного человека. Самый большой праздничный бюджет у москвичей - 21,1 тысячи рублей. Второе и третье место заняли Санкт-Петербург (19,3 тысячи рублей) и Красноярск (18,2 тысячи рублей) соответственно. Меньше всего потратят жители Волгограда. У них бюджет на праздники составит всего 13,5 тысяч рублей.

Примечательно, что лишь 32% омичей просчитывают, сколько придется потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы. 51% этого не делает. При этом молодые люди до 24 лет в 1,5 раза чаще планируют бюджет на эти цели, чем старшее поколение (46% против 31%). Финансовым планированием активнее занимаются женщины (35% против 30% у мужчин).

Напомним, ранее омичи рассказали, какой новогодний подарок они мечтают получить больше всего. Как выяснилось, самым желанным презентом стали деньги. Два года назад это был автомобиль. Но раз так, то, видимо, все стало настолько плохо...

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