Контролировать ход строительства школы в омском квартале «Серебряный берег» некая фирма согласилась за 5 миллионов рублей

Фото: проект школы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске городская администрация в ходе электронного аукциона нашла подрядчика, который должен будет контролировать все этапы строительства средней образовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег». Название фирмы пока не называют, но известно, что подрядчик согласился выполнить все требуемые работы за 5 миллионов рублей, хотя начальная цена контракта была вчетверо выше - 19, 66 миллионов.

Сотрудники фирмы, согласно договору, должны будут пристально следить за работой подрядчика по строительству - ООО «Капитал развитие».

В последнюю неделю вокруг указанной школы разгорались нешуточные споры. Жители микрорайона, у которых нет детей, выступали за сохранение территории под прогулочную зону. Также напомним, что в январе этого года было получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту школы.

Школа высотой 5 этажей, которая так нужна другим жителям микрорайона, будет построена рядом с жилым домом № 105, корпус 1, по улице Красный Путь.