Омичи, а не москвичи: ветераны омской энергетики напомнили о спорном проекте в районе ТЭЦ-1 и показали альтернативный

Визуализация проекта от московского бюро Asadov.

Ветераны Омской Энергетики решили напомнить омичам о спорном эскизном проекте застройки территории бывшей ТЭЦ-1. Накануне группа активистов разослала письмо по омским редакциям СМИ с призывом проявить активность. От самих омичей зависит, будет или нет воплощен проект московского архитектурного бюро Asadov, сообщается в письме. Публикуем полный текст.

- Уважаемые, омичи! 102 года назад в Омске была включена в работу первая городская электростанция, ставшая крупнейшей за Уралом. Строительство шло с перерывами (1-я Мировая война, Революция, Гражданская война), оборудование для нее с большими трудностями приобретали за границей: 3 котла приобретены из Англии, турбоагрегат мощностью 420 кВт с электростанции в Барнауле, а генератор привезен с одной из московских электростанций, обслуживающих здание Кремля.

С вводом в работу первого блока центральной электростанции началась электрификация Омска и продолжается до сих пор, но уже без ТЭЦ-1, которая проработав 65 лет прекратила окончательно работу в 1986 года.

В мае 1989 года решением Омского Облисполкома старый дореволюционный корпус ТЭЦ-1 был поставлен на охрану и включен в список Памятников архитектуры Регионального значения. С тех пор - больше 35 лет - здание уныло навевает грусть: большинство оставшегося оборудования было разграблено.

В свое время Совет ветеранов Омскэнерго предложил сделать в одном из корпусов станции Музей Энергетики. Были выполнены ТПИ «Омскгражданпроект» два проекта реконструкции исторического комплекса зданий бывшей ТЭЦ-1 (2007 год, 2011 год) архитектором Андреем Сергеевым, отмеченные на конкурсе в Новосибирске и получившие специальный диплом. Однако к реализации никто не приступил и по настоящее время.

Территория, на которой располагается ТЭЦ-1, в настоящее время принадлежит бизнесменам, на которой они организовали автостоянку и учебную площадку автошколы «Перекресток» и это в самом Историческом Центре нашего города, в котором расположены три ВУЗа, офисы административных зданий, филиал Эрмитажа, медучереждений...

В 2022 году московское АО «Центр строительных проектов» на градостроительном совете Омска представило эскизный проект застройки и реконструкции зданий бывшей ТЭЦ-1 в Историческом Центре города с предложением включить строительство нескольких элитных домов в составе этого проекта, и построить жилой микрорайон с бизнес-центром и ресторанами. Такое предложение поддержали омские строители, омские и московские совладельцы территории бывшей ТЭЦ-1, проектировщики.

Против такого решения выступает часть омских архитекторов и первый из них – председатель Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культурного наследия (ВООПиК), который напомнил, что с выполнением предложенного проекта омичи навсегда потеряют этот исторический и красивый центр. Застраивать его необходимо только зданиями соцкультуры и сберечь для будущих поколений, а проект нужно доработать с учетом мнений омичей, а не москвичей.

Такого мнения придерживается и мэр города, который порекомендовал доработать проект с учетом предложений омичей и рабочий проект пока не продолжать. Необходимо наверное возвратиться к проектам ТПИ «Омскгражданпроект» архитектора Сергеева: они в свое время были рассмотрены и отмечены на конкурсе в Новосибирске, - сообщили авторы текста.

В свою очередь, «КП-Омск» дополняет обращение информацией об указанных проектах архитектора Андрея Сергеева.

Проект 2006 года

ТПИ «Омскгражданпроект».

Настоящий проект продолжает ряд концептуальных предложений для одной из ключевых точек города Омска - территории бывшей ТЭЦ-1 (бывшая ЦЭС) на слиянии рек Оми и Иртыша.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Авторские поиски начаты в 1996 года и продолжены конкурсным проектом 2006 года (представлен на Золотой капители-2007).

ТПИ «Омскгражданпроект».

- Все это время территория пребывает в состоянии поэтического запустения, объекты руинируются, собственники продолжают вырабатывать концепции их освоения. Однако не только видимая неустроенность, но и ощутимая энергетика самого места не дают о нем забыть.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Облако нереализованных проектов насыщается. Рано или поздно «золотой» участок будет застроен, поэтому необходимо привлечение профессионального и общественного интереса к его судьбе, - сообщает автор.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Концепция сохраняет преемственность осевого каркаса, намеченного ранее. Визуальные «коридоры» улиц Музейная, Либкнехта и Некрасова фокусируются на пространстве вокруг ансамбля памятника архитектуры - Центральной электрической станции 1914-1921 годов постройки.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Участок делится на несколько лотов, каждый из которых застраивается объемом с самостоятельной функцией - универсальный музейный блок, примыкающий к зданию ЦЭС, офисный центр и гостиница по улице Партизанской, а также новый Концертный зала на 1200 мест.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Рельеф территории позволяет использовать общее подземное пространство для двухуровневой стоянки, а также для вестибюля Концертного зала с входом из Воскресенского сквера. Первые два этажа зданий отданы общественной функции.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Высотность комплекса согласуется с высотностью фоновых зданий по улице Партизанской, плюс два остекленных этажа «пентхаусов». Композиция строится на тектонике белых горизонтальных этажей-пластин, связанных прозрачными блоками вертикальных коммуникаций.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Сохранившийся в архиве «Омскэнерго» альбом рабочих чертежей 1914-15 годов позволяет наиболее полно судить о первоначальном виде памятника. В ходе работы над проектом были переведены в векторные чертежи планы этажей, разрезы и фасады Центральной электрической станции. Составлен план демонтажных работ, намечен план реставрационных мероприятий. Сохранность кирпичных стен и элементов декора – 75-80%. Необходимо воссоздание большого зенитного фонаря.

Проект 2011 года

Позже - в 2011 году - архитектор Андрей Сергеев дал другое переосмысление той же территории близ здания ТЭЦ-1. Это реконструкция ЦЭС под межвузовский научно-культурный центр в Омске.

ТПИ «Омскгражданпроект».

- По всему миру утратившие свое назначение промышленные здания получают «вторую жизнь» - как музеи, выставочные комплексы, мастерские художников, концертные залы, библиотеки и т.д. В Омске пока нет такой практики. Также не хватает студенческих и молодежных площадок для творчества, работы, реализации, где в одном месте люди разных специальностей могли учиться, обмениваться опытом, общаться с мастерами своего дела, - сообщается в проекте.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Автор ставил перед собой две главные цели - создать уникальное общественное пространство, а также вернуть к жизни ценнейший в историческом и культурном значении участок города Омска. Вот полное описание проведенной работы:

ТПИ «Омскгражданпроект».

«Границы проектирования - улица Партизанская, Некрасова, Либкнехта, Победы и набережная реки Оми. Исторический перепад рельефа между Омскими воротами и набережной предлагается выявить и сохранить. Создается новая городская площадь на завершении пешеходного транзита по улице Либкнехта и Победы. Появляется пешеходный мост через Омь. Территория полностью пешеходная: для личного автотранспорта и загрузки предусмотрены два подземных уровня с паркингом на 225 машиномест.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Визуальные оси комплекса формируются таким образом, чтобы новое здание не перекрывало ансамбль ЦЭС, а внимание фокусировалось на исторических фасадах. Предлагается создать более камерный масштаб застройки за счет восстановления на историческом месте крепостного вала крепости, в котором располагаются летние кафе, зоны для отдыха горожан. Легкость и ажурность конструкций вала контрастируют с брутальностью исторических зданий. Перед зданием ЦЭС формируется ландшафтный сквер с площадками для отдыха и уличных мероприятий.

ТПИ «Омскгражданпроект».

На базе ЦЭС создается научный и творческий центр для студентов омских ВУЗов; архитекторов, дизайнеров, скульпторов, художников, модельеров, а также мастерские для профессионалов. На интеллектуальной площадке центра можно будет проводить встречи, лекции, мастер-классы, культурно-тематические вечера, воркшопы.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Также центр будет предоставлять помещения, ресурсы для общегородских мероприятий, презентаций, торжественных приемов.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Комплекс разбивается на следующие функциональные зоны: музейную, творческую, выставочную, концертную, зону активных коммуникаций, гостиничную, торговую, зону кафе и ресторана. Музейная часть представляет собой реконструированный машинный зал, а также складские и служебные помещения в подземном уровне.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Концертная зона с залом камерной музыки - бывший турбинный зал с библиотечной галереей. В пространстве вокруг дымовой трубы размещено двухуровневое кафе. В новом корпусе - творческие мастерские и лекционные аудитории. Большая многофункциональная аудитория, окруженная галереями, как бы парит в атриумном пространстве над зоной вестибюля.

ТПИ «Омскгражданпроект».

Архитектурно-образная идея комплекса строится на контрасте стилей, объемов, фактур. Старые здания и новые пространства объединяются в единое целое. По первоначальным чертежам и материалам восстанавливаются утраченные части и фрагменты фасадов ансамбля ЦЭС, демонтируются пристройки советского периода. Цель проектирования - максимально сохранить масштаб и атмосферу исторических зданий, при бережном и аккуратном отношении новых несущих конструкций к существующим».