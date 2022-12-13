В День медведя косолапый Макарка из омского Большереченского зоопарка до сих пор не уснул

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13 декабря свой праздник отмечают косолапые обитатели леса и белоснежных льдин. К торжеству решил присоединиться и постоялец Большеречеснкого зоопарка Макарка. Медведь до сих пор не впал в зимнюю спячку.

- И наши косолапые ребята в этом году преподнесли нам сюрприз и все уснули!!! Самый стойкий оказался бурый медвежонок Макарка, - рассказывают в учреждении.

Правда, специалисты подчеркивают, что медведь стал менее подвижным и уже почти не выходит из своей берлоги. Они надеются, что скоро Макарка присоединится к своим сородичам.

Напомним, что в День медведя считается, что в спячку впадают последние представители косолапых.

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