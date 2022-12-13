«Рыбалка для него святое»: выживший рыбак рассказал подробности гибели омича на озере Чаны

ФОто: стоп-кадр видео группы «Рыбалка в Омске»

Эта рыбалка на озере Чаны Новосибирской области могла бы закончиться для двух рыбаков из Омской области хорошим уловом. Только вот все пойманные хвосты пришлось бросить, чтобы доставить домой тело 37-летнего Александра из Калачинска. Мужчина погиб, когда на его палатку налетел автомобиль.

- Мы собирались домой, были в палатке. Он сидел, а я ходил по палатке, убирал вещи, - вспоминает свояк Максим.

Всё произошло мгновенно, никто даже не мог подумать о такой беде. На огромную рыбацку палатку налетел автомобиль. По рассказам товарищей по хобби, водитель кроссовера был пьян.

- Я перешел в другой угол. В этот момент произошел удар. Улетел от палатки метров на пять, потерял сознание минуты на две, а когда пришел - увидел такую картину, - рассказывает «КП-Омск» Максим.

Про брата своей жены он вспоминает с теплом. Говорит, никто и слова плохого о нем не говорил. Александр недавно получил высшее образование, занялся обустройством дома. Жил в предвкушении появления четвертого ребенка. Но все в один момент оборвалось.

- Рыбалка для него святое, - вспоминает родственник.

Сейчас расследованием дела занимаются новосибирское УМВД и Следственный комитет. Проводится проверка. Правда, многодетного отца уже не вернешь. Прощание с погибшим состоится 13 декабря в селе Воскресенка Калачиснкого района.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение. Автомобиль помещён на спецстоянку, водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточняют в региональном МВД.

Очень переживает выживший Максим. Накануне его забрали в больницу. Удар и временная потеря сознания дали о себе знать. «КП-Омск» он рассказал, что врачи диагностировали сотрясение мозга, сейчас проходит обследование и параллельно ведет сбор средств для семьи сестры. Ведь женщина осталась с тремя детьми на руках и в ожидании долгожданного четвертого малыша.

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