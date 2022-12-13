Заложила квартиру и набрала кредитов: омская пенсионерка хотела торговать нефтью и газом, а в итоге осталась с крупными долгами

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Омская пенсионерка потеряла более 2,3 миллионов рублей, пытаясь заработать на продаже акций нефтяных и газовых компаний на бирже.

Как установил следователь, в одной из социальных сетей пожилая омичка увидела рекламу с предложением о заработке на бирже. Женщина не стала упускать шанс - заполнила анкету и оставила свой номер телефона. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный, который рассказал, что можно получать доход, приобретая акции нефтяных и газовых компаний. Пенсионерка согласилась и, следуя инструкциям собеседника, отправила 20 тысяч рублей на «Киви-кошелек» в качестве пробного перевода.

На этом мужчина не остановился и продолжил дальше выкачивать деньги из омички. Он убедил ее, что максимальный доход зависит от размера вложенных средств. Потерпевшая поверила и собрала все свои сбережения, оформила несколько кредитов и заложила свою квартиру за один миллиона рублей, после чего перевела все вырученные деньги на указанные счета.

Однако заработанные на бирже деньги вывести у пенсионерки не получилось. Тогда она рассказала все близким и поняла, что стала жертвой злоумышленников.

На данный момент следователем заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Напомним, ранее другая пенсионерка лишилась более 2 миллионов рублей, решив подзаработать торговлей драгметаллов на бирже.

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