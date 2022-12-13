Омская область заняла последнее место в рейтинге социального благополучия регионов

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Омская область оказалась на последнем месте рейтинга социального благополучия среди 35 российских регионов. Об этом свидетельствую результаты исследования, проведенного Фондом развития гражданского общества на базе данных Росстата, которые приводят «Известия».

В топ-5 вошли ЯНАО, НАО, Сахалинская область, Чукотка, ХМАО, Москва. Омская область заняла последнее место, уступив таким регионам, как Курская, Липецкая и Самарская области.

При составлении рейтинга учитывались два показателя - размер средней заработной платы и стоимость жизни. Именно их рост позволил снизить уровень падения индекса в целом по России.

- Среднемесячная заработная плата в целом по России за период с января по октябрь 2022 года возросла с 49 до 52,4 тыс. рублей (на 7%), что примерно соответствует уровню инфляции. Средняя же стоимость жизни, по данным Росстата, за тот же период увеличилась с 18,3 до 19,8 тыс. рублей (8,2%), - отметил глава фонда Константин Костин.