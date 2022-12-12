«Бросила меня - значит поживешь на улице»: под Омском мужчина не смог смириться с расставанием и поджег дом бывшей возлюбленной

Скрываться от правоохранителей поджигатель не стал Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области мужчина не смог пережить расставание со своей возлюбленной и решил ей по-крупному отомстить. Разжечь угасшую страсть не получилось, а поджечь дом вполне.

В минувшее воскресенье, 11 декабря, в полицию поступило сообщение о возгорании в частном доме. Пламя уничтожило внутреннюю его часть общей площадь 80 квадратных метров. Сумма ущерба составила почти 900 тысяч рублей.

Прибывшим на место трагедии правоохранителям 29-летняя владелица дома рассказала, что пожар мог произойти по вине ее бывшего возлюбленного.

Найти мужчину, решившего отомстить своей суженной, удалось достаточно легко. Его задержали в поселке, где и произошло возгорание. Скрыться злоумышленник не удосужился.

На допросе несчастный сельчанин рассказал, что проник в дом, пока женщина отсутствовала, и поджог спичками диван, стоящий в одной из комнат. Попасть в дом, по его словам, было просто - дверь была открыта, так как накануне он вломился к бывшей и во время словесной перепалки сломал дверной замок и разбил окна.

Сейчас следователи решают вопрос о заведении уголовного дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Идет проверка.

Напомним, ранее под Омском мужчина убил своего соседа отверткой, приревновав его к своей возлюбленной.

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