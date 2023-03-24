Жительница Омска спасла раненую сову, которая не могла взлететь из-за поврежденной лапы

Фото: соцсети.

Жительница Омска сообщила в соцсетях, что на днях нашла в одном из районов города серьезно раненую сову. Птица лежала рядом с трубами теплотрассы, она не могла взлететь и почти не могла двигаться из-за поврежденной лапы. Женщина увидела поблизости уличных собак, которые также могут быть опасны для дикой пернатой красавицы.

Фото: соцсети.

- Сова, видимо, охотилась на мышей и повредила лапу на теплотрассе. В Новосибирске центр по реабилитации диких птиц. Они специализируются только на этом. Готовы принять нашу птицу, но нужно ее как-то туда доставить, - сообщила спасительница.

Фото: соцсети.

По словам омички, пока раненая птица находится у нее дома.

- Сова будет в коробке, сидит тихонько, не буянит, - добавила женщина.