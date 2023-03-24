Губернатор Бурков: Омску с трехвековой историей просто необходимо увековечить память основателя

Омский губернатор Александр Бурков посетил мастерскую, где идет работа над созданием памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу. 4-метровый монумент планируют установить на Иртышской набережной ко Дню города. Мастера под руководством скульптора Михаила Минина на базе факультета искусств ОмГПУ работают над фигурой Ивана Бухгольца, восседающего на коне.

Сначала мастера выполнили эскиз из пластилина в масштабе 1 к 8. А теперь литейщики отливают модели горельефов. Один из них - с видами Санкт-Петербурга, поскольку оттуда Петр I дал указ отправляться в Сибирь строить цепь крепостей на Иртыше. Другое изображение — Тобольский кремль, в котором набирали рекрутов для сибирской экспедиции. Предусмотрен в композиции контур Омской крепости.

В центре постамента - надпись: «Бухгольцу Ивану Дмитриевичу и основателям первой Омской крепости». После фигуру отольют в бронзе, когда в городе установится теплая погода — во второй половине апреля — начале мая.

- Всю атрибутику, которая была у офицеров воссоздаем до мелочей. Рукоять шпаги, пуговицы плаща, каблуки сапог, чтобы у омичей было полноценное представление об образе основателя, — рассказал Минин.

Место позволит монументу полноценно раскрыться: он будет одинаково хорошо просматриваться из Омской крепости через арки Ленинградского моста и с другого конца Иртышской набережной.

- Это первая конная скульптура в Омске. Считаю решение верным - городу с трехвековой историей просто необходимо увековечить память основателя. Работы идут по графику — в мастерской кипит работа, — подчеркнул губернатор Бурков.

Финансово создание памятника и благоустройство территории вокруг поддержала ГК «Титан».